Intervenuto in conferenza stampa, Martin Satriano si ri-presenta ai suoi tifosi del Brest, club dove riapproda nuovamente il prestito dopo la parentesi all'Empoli. "Sono molto felice di tornare al Brest, di ritrovare i miei ex compagni di squadra. Lavoro bene, ho buone sensazioni. Dopo i sei mesi qui, ho mantenuto una buon attaccamento alla città, e al club. Ho ricevuto tanto affetto e molti messaggi dai tifosi. Il cambio di allenatore e le discussioni con Eric Roy hanno avuto un effetto sul mio ritorno" ha detto l'uruguaiano. "Come la mia prima volta qui, ho intenzione di fare i miei sacrifici per la squadra, fare del mio meglio. Ho avuto meno successo a Empoli, ma è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere e continuo a imparare e crescere coem giocatore. Sono di nuovo in prestito, ma non è facile trovare spazio all'Inter. Non smetto di sperare di tornare a giocare lì un giorno. Rispetto alla Serie A, ma penso che in Ligue 1 ci sia più spazio per esprimersi. Ho continuato a seguire, dall'Italia, il campionato e il Brest perché ero ancora in contatto con alcuni giocatori. E poi sono riuscito a tornare, sono stato supportato molto e ho sentito tanta fiducia in me. Questo mi ha aiutato a prendere la scelta di tornare. Non importa dove mi metta il mister, a lato o al centro, io darò sempre il massimo per la squadra".

