Lo score misero a livello di gol con l'Empoli di Martin Satriano, fermo all'unica gioia personale arrivata a Salerno addirittura sei mesi fa, non preoccupa affatto il suo allenatore Paolo Zanetti che, come già accaduto in passato, giura di vedere in lui qualità che prima o poi emergeranno: "E' un centravanti, è normale che ricerchi il gol, però aggiungo che è un attaccante utile anche quando non segna - le parole in conferenza stampa del tecnico dei toscani sull'attaccante di proprietà dell'Inter -. Vicino ha un bomber come Caputo a cui può scaricare il peso di aver l'attacco sulle spalle. Sono straconvinto che sia solo questione di tempo, in allenamento ho visto grossi progressi. Questo mi fa pensare che sia un percorso che sta andando avanti".