Dopo un inizio non facile, Gabriel Brazão è diventato il giocatore chiave della stagione del Santos. Dopo l'infortunio di João Paulo, l'ex Inter è passato da riserva a titolarissimo dalle ottime prestazioni che hanno fatto di lui uno dei più attenzionati dal Vecchio Continente. Secondo il Diário do Peixe, a puntare su di lui ci sarebbero tre club inglesi che hanno già avviato i contatti con il club brasiliano per avere maggiori informazioni sul portiere classe 2000.

Al momento, fanno sapere dal Brasile, non è arrivata nessuna proposta ufficiale al club di San Paolo, club che detiene la proprietà del cartellino del portiere di Uberlandia, con il quale ha un contratto fino a dicembre 2026. L'Inter, lo ricordiamo, vanta una percentuale sulla rivendita del giocatore, con il quale lo scorso febbraio ha risolto consensualmente il contratto facendo inserire nell'accordo col Santos circa il 40% del prezzo della rivendita.

