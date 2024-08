Primo infortunio per Alexis Sanchez, da pochi giorni tornato all'Udinese dopo l'avventura in nerazzurro. Questo il comunicato pubblicato dal club friulano:

"Udinese Calcio comunica che Alexis Sanchez ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra.

Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero".

