L'Inter è lì, sempre lì, a pochi centimetri dal trovare il bersaglio grosso. Ma alla squadra nerazzurra, oggi in completo giallo, manca il graffio decisivo, quello che le permetterebbe di arrivare a dama. La squadra di Simone Inzaghi ci prova sostanzialmente per tutto il primo tempo, approfittando della sostanza di un Romelu Lukaku molto utile nella manovra offensiva anche se ancora poco lucido negli ultimi metri; il possesso palla è importante, le azioni si susseguono, ma il gol non arriva. La Samp, dal canto suo, prova a rimanere compatta, ha anche una buona occasione con Sam Lammers, ma sbaglia anche parecchio in costruzione. Si segnala un battibecco a fine primo tempo tra Lukaku e Barella, segnale di nervosismo decisamente poco opportuno.