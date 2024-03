"Si sta bene in zona playoff, per ora ce la godiamo. Non vediamo l'ora di tornare in campo". Lo ha detto Filip Stankovic, portiere della Samp, parlando in esclusiva a Sky Sport.

La tua stagione è simile a quella della Samp?

"Personalmente ho iniziato male, ma il gruppo, l'allenatore (Pirlo, ndr) e la mia famiglia mi sono stati vicini. Ora ne stiamo uscendo, ci aspettano nove finali. Siamo pronti a tutto".

Il sogno è la Serie A?

"Certamente".

E' stato difficile arrivare a Bogliasco dopo l'addio alla Samp di tuo padre?

"Non è stato un ostacolo, lui ha dato il 101% e i tifosi apprezzano queste cose. Mi ha dato tanti buoni consigli".

Più difficile che l'Inter vinca lo scudetto o che la Samp salga in Serie A?

"Non lo so, preferisco non rispondere a questa domanda. Personalmente vorrei l'Inter campione d'Italia e la Samp in Serie A"

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!