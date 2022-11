Sono due le gare delle 15 della domenica di Serie A. Al Marassi la Sampdoria di Stankovic cade 0-2 contro la Fiorentina: nei primi 45' ci pensa Bonaventura a sbloccare il match, poi chiuso dall'incornata di Milenkovic nella ripresa.

Stesso risutato nella sfida tra Monza e Verona, con i brianzoli capaci di superare i gialloblu (in dieci per gran parte del match per il rosso a Magnani) con le reti di Carlos Augusto e Colpani. Da segnalere un nuovo infortunio per Stefano Sensi, uscito dolorante e in lacrime per un probolema alla caviglia a pochi minuti dal triplice fischio.