Continua a filtrare pessimismo dagli ambienti interisti relativamente all'affare Lazar Samardzic. Stando a quanto risulta a Sky Sport, i segnali che sono arrivati non sono positivi, tanto che tra poche ore, una volta scaduta la deadline fissata dal club nerazzurro per la giornata di oggi, la trattativa messa in piedi due settimane fa dovrà essere considerata sfumata.

Intanto, aggiunge in esclusiva Sportitalia, il centrocampista serbo avrebbe ripreso ad allenarsi con l'Udinese, anche se a parte rispetto al gruppo di Andrea Sottil. "Da diversi giorni non si stava infatti più allenando e stava quindi perdendo la condizione. Con i compagni è stato sorridente e sereno, come da abitudine", specificano i colleghi.