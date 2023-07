Ultimo test amichevole in Austria per l’Udinese di Sottil. Dopo il successo di misura sul Lipsia (2-1), questa volta arriva la sconfitta per 0-1 contro l'Union Berlino. Al 73' Roussillon mette dentro il gol decisivo, sfiorando anche il raddoppio poco più tardi. Tensione in campo: nella prima frazione Beto si fa cacciare dopo un battibecco con Hollerbach.

In chiave interista c'è da registrare la posizione di Lazar Samardzic, soprattutto alla luce delle voci di questo pomeriggio che lo vedrebbero sempre più vicino al Biscione. Il fantasista è rimasto 90' in panchina. E chissà che questo non sia stato più di un indizio...