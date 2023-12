Oumar Solet, difensore del Salisburgo, è rimasto impressionato dalla forza dell'Inter, lui che l'ha vista da molto vicino per due volte nello spazio di quindici giorni in Champions League: "Non dobbiamo dimenticare che l'anno scorso ha giocato la finale, bisogna avere maggiore considerazione dei nerazzurri - ha puntualizzato il francese a Goal.com -. Mi ha sorpreso l'atmosfera, il modo in cui difendono... Abbiamo avuto poche chance di segnare per il loro modo di giocare. Possono certamente arrivare di nuovo in fondo alla competizione. È una squadra che può sorprendere ogni avversario. Non è la favorita numero uno, ma per come gioca e gestisce le partite può farlo. Possono segnare un goal e chiudersi. Hanno un grande carattere e un'ottima difesa. Stanno facendo un ottimo lavoro".

Nonostante questo, gli austriaci sono andati molto vicini a raccogliere punti tra andata e ritorno, ha sottolineato l'ex Lione: "La partita è stata dura. Eravamo preparati sia fisicamente che mentalmente. È andata male di poco… Penso che potevamo vincere, ma non è andata così. L'Inter è una grande squadra, ma la mia sensazione è che potevamo vincere. C'era un gap molto piccolo tra noi e loro".