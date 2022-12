Matthias Jaissle, allenatore del Salisburgo, ha commentato così quella che è stata la pesante sconfitta patita mercoledì contro l'Inter a Malta da parte della squadra austriaca: "I ragazzi avrebbero potuto dare tutto per l'ultima partita dell'anno, ma si vedeva che stavano correndo a vuoto dopo una stagione così intensa fino ad ora. Contro di noi poi avevamo una vera squadra top come l'Inter, che è nel pieno della sua preparazione: la differenza si poteva percepire fin dall'inizio. Non ho nulla contro i miei ragazzi però. Hanno davvero meritato le tre settimane e mezzo di ferie".