Giuseppe Sala, sindaco di Milano, torna a ribadire la posizione del Comune in merito alla questione nuovo stadio nei giorni in cui si fa un gran parlare del cambio di proprietà del Milan che a breve potrebbe passare nelle mani del fondo Investcorp: "Certamente, qualora il Milan fosse ceduto, non cambierebbe nulla, anzi una nuova proprietà che garantisce una presenza per molti anni può solo facilitare le cose - le sue parole a margine della presentazione della 'StraMilano' -. Non ci sono novità, se non il fatto che noi in questo momento siamo in grado di decidere a chi affidare il processo di dibattito pubblico. Abbiamo fatto una selezione e siamo in grado di decidere. È evidente che dall'altra parte le squadre devono proporre un progetto, non uno esecutivo ma qualcosa di più di un rendering".