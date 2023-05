Arrivano da Calcio & Finanza le ultime dichiarazioni in ordine di tempo del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Parto da un’osservazione molto semplice: le squadre hanno bisogno di un nuovo stadio; la seconda osservazione che è un nuovo stadio che sta a 100 metri da San Siro non rende compatibile poi la presenza anche di San Siro con altri eventi. Obbligheremmo gli abitanti di quel quartiere a 150-200 giorni all’anno di traffico, smog e rumore. L’una o l’altra. Mi sembrano ancora tantissime le anime che tendono a ostacolare la costruzione di un nuovo stadio. Io non sono proprio tra queste".

Il sindaco ha poi raccontato che vedrà il derby di stasera da casa. "Ormai sono un paio di anni che non vado più a San Siro, le polemiche sullo stadio non mi rendono tranquillo nell’andarci. È una delle cose a cui ho dovuto rinunciare in questo lungo periodo, ma a casa vedrò la partita”, dice.