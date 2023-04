Nella lunga intervista rilasciata quest'oggi a Il Foglio, l'ex dirigente dell'Inter, Walter Sabatini è tornato sull'esperienza all'Inter e al Bologna, svelando qualche rammarico: "Ho sbagliato le formule dei contratti con l’Inter e il Bologna: non mi hanno permesso di lavorare come avrei voluto. Io sono un frontman. Non posso lavorare, come un fantasma nell’oscurità".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!