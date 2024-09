Lo 0-0 ottenuto sul campo del Manchester City nel match d'esordio in Champions League ha certificato lo status europeo ormai da top squadra dell'Inter. A tal punto da spingere Walter Sabatini a pensare che la squadra di Simone Inzaghi sia migliore di quella di Pep Guardiola: "L'Inter mi pare superiore al Manchester City - le parole dell'ex direttore sportivo della Roma in esclusiva per Tuttomercatoweb.com -. Già nella finale di Istanbul ha perso per 'il rotto della cuffia', l'impressione è che fosse veramente più avanti del City. I nerazzurri sono una grande squadra, ben condotta e con campioni decisivi per poter vincere".

A proposito del momento 'no' in zona gol di Lautaro con i nerazzurri, Sabatini minimizza: "Non credo esista nessun caso, è impossibile. Gli capitano periodi di secca, anche se forse è il più grande attaccante che c'è in Serie A. Quando ritrova la porta sparerà 20 gol uno dietro l'altro".

