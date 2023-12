In collegamento con gli studi di 'Cronache di Spogliatoio', Walter Sabatini ha commentato la crescita di Lautaro Martinez: "Quello che mi colpisce dell'Inter è la generosità con cui giocano i calciatori. Un esempio eclatante è Lautaro Martinez, perché gioca con un altruismo e una generosità da grande campione. In quel senso ha fatto un miglioramento e si sta avvicinando alla figura del campione con autorevolezza incredibile, ma lo fa perché gioca con una generosità nuova, per la squadra e con la squadra ed è il primo a rallegrarsi delle vittorie anche se non vengono dal suo piede. Come lui anche altri compagni hanno questa mentalità".

È la stagione della definitiva esplosione di #Lautaro. Non solo sta segnando con una continuità mai avuta in carriera, ma è sempre dentro il vivo del gioco dell'#Inter anche nelle partite in cui non va a segno. Tutto grazie alla sue generosità, con cui contagia tutta la squadra… pic.twitter.com/fAF98SZUAr — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) December 6, 2023

