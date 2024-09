Nel corso del suo podcast The Here We Go, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così di Federico Dimarco, protagonista ieri con la maglia della Nazionale italiana: “A inizio mercato estivo quello di Dimarco era uno dei nomi che il Bayern Monaco aveva valutato per il ruolo di terzino sinistro. Non c’è stata nessuna trattativa, ma il nome è emerso.

È un giocatore che l’Inter ritiene importantissimo, ama il club e al Bayern probabilmente hanno capito subito che sarebbe stato impossibile arrivarci. Anche per questo non è mai partita una vera e propria trattativa, ma il giocatore era in lista. Per l’Inter tuttavia rimane intoccabile”.