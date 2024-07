Nome nuovo per la difesa dell'Inter. Secondo quanto riportato su X da Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino anche Juan Cabal, difensore classe 2001 del Verona.

Arrivato per 800mila euro dall'Atletico Nacional nel 2022, ha raccolto in totale 34 presenze con il Verona, di cui 22 nell'ultima annata. Il suo contratto scade nel 2027. Sono stati avviati i contatti per sondare questa possibilità, l'Inter valuterebbe anche l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare con il Verona. Nella lista dei nerazzurri restano 2/3 opzioni per la difesa.

️🇨🇴 Understand Inter keep looking for new left footed centre back… and they’ve added Juan Cabal to their list.



Colombian 23 year old centre back had good season at Verona and Inter have made contact to explore this option.



2/3 options remain on Inter list. pic.twitter.com/IxSh3SFW3R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024