Ospite negli studi di Sky Sport per un'edizione speciale di 'Sky Calcio Club' è il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, interpellato sul lavoro della classe arbitrale italiana con particolare riferimento all'impiego del VAR. L'ex arbitro prova a dettare delle linee guida: "Quando deve intervenire il VAR? Mi viene da rispondere molto semplicemente: quando c'è un errore. Non qualsiasi errore, ma davanti ad errori importanti. Il problema è che davanti ai monitor ci sono due ragazzi che hanno una pressione importante dovendo prendere la decisione giusta. Poi magari escono dalla stanza e si sentono dire: 'Ma che avete combinato?'. Per creare una comfort zone serve dare una linea più uniforme possibile, un cassettino dove trovare le soluzioni. Però ricordiamoci che è tutto soggettivo, perché davanti ai monitor ci sono persone. Se mi faccio condizionare da una giornata storta, rischio di creare solo grande confusione".

A proposito del tema delle valutazoni arbitrali correlate anche alle eventuali correzioni del VAR, Rocchi propone un esempio pratico: "Maurizio Mariani fa un Inter-Milan eccellente, anche se sbaglia su un rigore (quello fischiato per presunto fallo di Lautaro Martinez, poi cancellato dopo on field review); viene penalizzato perché si tratta di un errore che non inquina un'ottima prestazione anche se non andava fatto. Ma se io non intervenissi per niente sulla sua valutazione, farei passare il vantaggio che l'arbitro possa essere salvato e quindi non ha alcun valore la decisione in campo. Poi ribadisco che ha gestito benissimo il derby, rendendo una sfida assolutamente complicata davvero bella".

