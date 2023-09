Intervenuto ai microfoni di DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato così del calcio di rigore concesso nel derby per fallo di Theo Hernandez su Lautaro Martinez: "L'audio e i video raccontano di come l'arbitro prepari bene l'evento, Sozza prende il rigore in maniera perfetta, sembra facile ma non lo è. Quando l'arbitro è messo bene in campo, il lavoro dopo diventa più facile. Con i calciatori ci deve essere rispetto, bisogna essere duri quando serve ma anche comprensivi. Oggi ero ad Empoli a vedere Marcenaro, è un ragazzo che è maturato molto rispetto all'anno scorso e che sta crescendo bene".