Romelu Lukaku e Roc Nation Sports hanno concluso il loro rapporto all'inizio di settembre, praticamente dopo il clamoroso trasferimento del belga alla Roma. L'indiscrezione arriva dal sito Het Laatste Nieuws, che ha fatto notare come il profilo di Big Rom sia stato rimosso dal sito dell'agenzia di Jay-Z; viceversa, il giocatore ha cancellato tutti i collegamenti con Roc sui suoi canali social, come, ad esempio, l'indirizzo email per le opportunità di sponsorizzazione.

"Il divorzio era imminente dopo un mercato estivo tumultuoso. Dopo i colloqui interrotti tra Inter e Chelsea, circolavano già voci di una rottura. Questi sono stati poi fortemente smentiti da Roc Nation, ma in via ufficiosa è trapelata una certa insoddisfazione", scrivono i giornalisti belgi.