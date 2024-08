Scelta che fa decisamente rumore, quella del tecnico ad interim del River Plate Marcelo Escudero, chiamato a prendere il posto di Martin Demichelis in attesa dell'ufficializzazione di Marcelo Gallardo. Il Pichi ha infatti escluso dall'elenco dei convocati per l'incontro di campionato con l'Union Santa Fé i due nuovi acquisti Federico Gattoni e il difensore Franco Carboni, prelevato in prestito dall'Inter.

La motivazione di questa scelta è puramente tecnica, non avendo i due problemi fisici di sorta: l'allenatore ha visto meglio altri protagonisti e ha deciso di inserirli nella lista. È il caso di Daniel Zabala, che nelle ultime partite aveva giocato con la squadra riserve e che ancora una volta costituirà un'alternativa nella rosa dei professionisti. Adesso, bisognerà capire quali saranno le intenzioni di Gallardo nei confronti dei due giocatori, voluti fortemente dall'ex tecnico. Va sottolineato come il Muñeco abbia chiesto espressamente l'arrivo dell'ex Fiorentina German Pezzella.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!