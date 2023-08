Dopo le prime due uscite in campionato, terminate entrambe con due vittorie, riparte la stagione europea dell'Inter. Le urne di Montecarlo hanno decretato le avversarie in Champions della squadra di Simone Inzaghi che dopo la finale di Istanbul riparte da Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Il primo ad esprimersi a proposito è il presidente Steven Zhang che affida a Instagram la sua prima incitazione alla squadra: "Forza Ragazzi" si legge in una storia Instagram del Presidente.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!