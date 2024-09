Prima dell'inizio della sfida tra Manchester City e Inter, Prime Video ha raccolto il parere dell'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand. Che non nasconde la sua preferenza per questa sera: "Spero che vinca l'Inter... No, scherzo, non mi interessa. Ovviamente sono dell'altra squadra di Manchester però il City è una squadra fantastica, credo sarà una partita veramente complicata per l'Inter però i nerazzurri hanno esperienza, hanno già giocato in passato contro il City. Sono due squadre che si conoscono bene, secondo me sarà una bella partita interessante anche sotto l'aspetto tecnico".

Cosa pensate dell'Inter in Inghilterra?

"Credo che quando arrivano squadre del genere come l'Inter, con un nome del genere e una grande storia, non importa dove sei, o cosa fai, se hai o non hai fiducia sul match, tu la partita la guardi. Credo che l'Inter abbia giocatori veramente di talento e credo che sia una squadra che guardi e apprezzi. Mi piace Alessandro Bastoni: lui è un difensore come lo ero io, guardo sempre i difensori. È un ragazzo che credo senta tanta fiducia, e per avere successo un difensore deve essere sempre in forma, avere convinzione e consentire agli altri di stare tranquillo e giocare".

