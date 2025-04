Anche il Chief Revenue Officer di F.C. Internazionale Giorgio Ricci sale sul palco della Sala Executive di San Siro per presentare il trofeo del Mondiale per Club spiegando tra le altre cose anche il valore a livello economico della partecipazione a questo nuovo torneo: “Abbiamo portato subito il trofeo a Piazza Duomo, per noi è una bellissima opportunità anche per condividere qualche numero meno noto per quel che succede fuori dal campo”.

Nel mondo ci sono 500 milioni di tifosi interisti, ormai il brand Inter è apprezzato in tutto il mondo.

“Sì, sono numeri impressionanti. Dicevamo qualche giorno fa che i soci Inter Club non sarebbero entrati in tre San Siro. La cosa interessante è la crescita avuta da questo numero. L’Inter è il club al secondo posto per crescita negli ultimi anni al mondo, se parliamo del mercato USA parliamo di 25 milioni di appassionati Inter, la quinta fanbase delle 32 partecipanti, primo club italiano. Parliamo di numeri importanti che testimoniano non solo il seguito ma anche la crescita”.

Quale strategia state attuando per attirare nuove tifoserie, come hub d’intrattenimento?

“Il torneo si svolgerà negli USA, patria della rivoluzione digitale e dove la fruizione sportiva è cambiata. E infatti la competizione sarà trasmessa da un player come DAZN, molto affermato nel settore delle nuove tecnologie. Avrà una platea vastissima: negli Stati Uniti e in altri mercati si rivolgerà alle nuove generazioni. Noi siamo il club italiano più conosciuto negli Stati Uniti nella fascia d’età 16-24, è una grandissima vetrina per un brand come il nostro. Senza spoiler, possiamo dire che, anche grazie al supporto della società, stiamo mettendo in atto un piano articolato. Stiamo pianificando a Los Angeles e Seattle una serie di attività che ci consentiranno di entrare a contatto sia con i nostri tifosi consolidati, come ad esempio quelli iscritti agli Inter Club locali, sia con le nuove generazioni che magari conoscono meno l’Inter. Vogliamo raccontare ai nuovi tifosi quella che è la nostra tradizione, realizzando però dei contenuti per arrivare ad una platea ancora più vasta. Ovviamente, non voglio spoilerare nulla!”.

In conclusione?

“Ringrazio la FIFA per averci dato questa possibilità, daremo il massimo”.

