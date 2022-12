M-I Stadio SRL, la società formata da Inter e Milan per gestire San Siro , ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un utile di un milione di euro rispetto al rosso di 3,9 milioni del 30 giugno 2021 , con ricavi per complessivi 19,8 milioni (11,2 milioni nel 2020/21) e costi per 18,7 (15,2 milioni nel 2020/21). Le cifre sono rese note da Calcio&Finanza.

"I ricavi al netto di quanto pagato dai club sono pari a poco meno di 9 milioni di euro. Le entrate da Museo e Tour, Store e Affitto Stadio per Eventi sono state infatti pari a 8,9 milioni (circa 702mila euro nel 2020/21 causa chiusura dello stadio al pubblico per il Covid) nel corso della stagione 2021/22 - si legge sul sito specializzato -. I ricavi da Museo e Tour, Store e Affitto Stadio per Eventi sono stati sostanzialmente pari alla cifra versata da Inter e Milan in quanto ad affitto del Meazza. Complessivamente, al netto dei costi riaddebitati alle società, M-I Stadio ha infatti registrato ricavi dai due club pari a 8,5 milioni di euro nel 2021/22, rispetto agli 8,6 milioni del 2020/21".

"Dalla stagione 2015/16 al 2021/22, i due club hanno versato per l’affitto dello stadio 57,5 milioni di euro, con una media di circa 8 milioni per Inter e Milan in ogni stagione, chiosa il sito.