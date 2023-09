Uno dei casi più eclatanti del mercato estivo è stato il mancato trasferimento di Lazar Samardzic all'Inter, dopoi l'accordo raggiunto con l'Udinese (che prevedeva Giovanni Fabbian in Friuli) e quello con Rafaela Pimenta, intermediaria dell'operazione, prima che il padre del centrocampista rimettesse tutto in discussione e, alla fine, facesse saltare tutto cambiando le carte in tavola. A rendere più inatteso questo epilogo il fatto che Samardzic avesse persino sostenuto le visite mediche, e il giornalista Orazio Accomando, che ha seguito la vicenda da vicino, dagli studi di DAZN ha anche spiegato il motivo di questo passo 'ufficiale' da parte dell'Inter: "Erano i giorni a cavallo di Ferragosto e il CONI, dove bisogna ottenere l'idoneità sportiva, avrebbe chiuso per quattro giorni. Quindi la società nerazzurra, veramente convinta di portare a termine l'operazione, anticipa le visite. Poi il giocatore resta a Milano per altri quattro giorni e la trattativa finisce come sappiamo".

