Andrea Ranocchia ha maturato l'idea di lasciare l'Inter "dopo un confronto sul finire dell'ultima annata". È quanto racconta l'ex difensore nerazzurro ai colleghi di TMW. "In quell'occasione ci siamo detti: 'Vediamo'. Loro dovevano programmare una stagione che ancora non aveva tratti chiari e io ho iniziato a guardarmi attorno. Tutto in grandissima serenità, come sempre in questi 12 anni", precisa.

Già quando eri all'Inter pensavi di smettere?

"Di smettere così non proprio. Sentivo però che non avevo più questa grande passione per il calcio. Con l'Inter ci eravamo confrontati a fine stagione e ci eravamo detti che non saremmo andati avanti insieme. E io ho pensato: 'Dopo 12 anni, trovando una piazza nuova, un entusiasmo nuovo, magari trovo nuovo entusiasmo e nuovi stimoli'. E invece le sensazioni erano sempre quelle, c'era sempre il mezzo dubbio. Poi tutto matura quando mi sono fatto male".