" L'infortunio mi ha dato l'ultima spinta , ci pensavo già da un po' ma senza l'infortunio avrei continuato al Monza". A spiegare nuovamente i motivi dell'addio al calcio anticipato è Andrea Ranocchia , protagonista di una lunga chiacchierata con TMW . "Dopo quell'infortunio - si legge nell'anticipazione -invece mi sono fatto anche due conti: era ancora estate, il mercato era aperto e quindi non avrei messo in difficoltà la società, infatti Galliani qualche giorno dopo chiude per Izzo. E poi con l'anno del Mondiale, e con un infortunio che non mi avrebbe permesso di tornare a disposizione prima di gennaio-febbraio, il Monza a gennaio poteva ulteriormente rinforzarsi".

L'ex nerazzurro aggiunge poi che l'ad Adriano Galliani l'ha "ringraziato per la chiarezza, per non aver fatto cose strane o sottobanco. Galliani s'è comportato benissimo, nel calcio credo di aver conosciuto poche persone come lui. Vado in sede e Galliani mi dice: 'Monza è casa tua, qualsiasi cosa ci siamo'. Ha confermato in questi mesi quanto disse allora, continuiamo a sentirci".

