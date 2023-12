Altra spagnola capitata sul cammino europeo dell'Inter che agli ottavi di finale di Champions League dovrà affrontare l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Con le due sfide in programma contro i colchoneros, la squadra di Simone Inzaghi disputerà altre due sfide contro una squadra spagnola, per un totale stagionale di quattro gare contro avversarie spagnole, un dato che non si verificava dalla stagione 2009/10. In quell'occasione i nerazzurri disputarono quattro match, tutti contro il Barcellona.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!