L'Italia, campione d'Europa in carica, scopre oggi i prossimi avversari nel cammino verso EURO 2024. Il sorteggio dell'urna di Francoforte inserisce gli azzurri nel Gruppo C in compagnia della solita Inghilterra ma anche di Ucraina, Malta e Macedonia del Nord, decisiva per la mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale in Qatar.

Di seguito, tutti i gironi delle qualificazioni a EURO 2024:

GIRONE A

Spagna

Scozia

Norvegia

Georgia

Gibilterra

GIRONE B

Olanda

Francia

Irlanda

Grecia

Cipro

GIRONE C

ITALIA

Inghilterra

Ucraina

Macedonia del Nord

Malta

GIRONE D

Croazia

Galles

Armenia

Turchia

Lettonia