Primo giorno di scuola oggi per Christophe Galtier, che si è presentato alla stampa come nuovo tecnico del Paris Saint-Germain raccogliendo la pesante eredità di Mauricio Pochettino. Nella sua esperienza con i campioni di Francia, il tecnico ex Lille potrà contare sul rapporto datato con Luis Campos, consigliere sportivo del presidente Nasser Al-Khelaïfi: "Se c'è qualcuno che conosce i giocatori quello è lui - ha spiegato Galtier -. Io non prenderò mai una decisione senza consultarlo. Siamo in contatto permanente, sa cosa mi aspetto dalla squadra. Per tre anni abbiamo lavorato insieme sul mercato, ma nessun giocatore arriverà qua senza il mio consenso, questo è chiaro".