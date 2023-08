Tournée giapponese avara di risultati per il Paris Saint-Germain, che oggi, a Tokyo, ha subito la seconda sconfitta consecutiva in tre amichevoli arrendendendosi all'Inter dopo un blackout tra l'81' e l'83'. Uno score che non spaventa Luis Enrique, che vuole essere positivo guardando al futuro: "È stata una partita molto bella - ha detto il tecnico spagnolo a PSG TV -. È incredibile essere in vantaggio per 1-0 all'80' per poi perdere, ma ricordo molte cose positive. Sono molto soddisfatto e vedo la squadra migliorare giorno dopo giorno. La preparazione è il momento giusto per migliorare, per scoprirsi come squadra, per accogliere nuovi giocatori e per testarne alcuni in più posizioni. Questo è anche il momento di prepararsi fisicamente. L'Inter è arrivata seconda in Champions League, è una squadra di altissimo livello, con giocatori che giocano insieme da anni. Ci alleniamo solo da 3 settimane. C'è ancora molto da fare ma sono soddisfatto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!