"Ne manca solo uno". Intercettato dai cronisti francesi prima di Tolosa-Psg, Luis Campos, braccio destro di Nasser Al-Khelaifi, ha risposto con questa frase sibillina parlando dell'ultimo colpo di mercato che il club campione di Francia vorrebbe completare da qui al gong di domani sera. Ovviamente il pensiero di molti sarà andato a Milan Skriniar, obiettivo di lungo corso dei transalpini per la difesa, che, stando alle ultime, non è ancora sicuro di restare all'Inter al 100%. Possibile anche il riferimento a Carlos Soler, il cui arrivo alla corte di Christophe Galtier non è stato ancora ufficializzato.