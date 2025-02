In attesa di capire cosa succederà con Gigio Donnarumma, questa sera, poco prima dell'inizio della gara contro il Monaco, il Paris Saint-Germain ha fatto le cose in grande annunciando ben sei rinnovi: quello del tecnico Luis Enrique che ha prolungato il suo accordo fino al 2027; quelli di Nuno Mendes, Achraf Hakimi e Vitinha che si sono legati tutti fino al 2029. E infine, quelli dei giovani Yoram Zague, Ibrahim Mbaye e Naoufel El Hannach. Nasser Al-Khelaïfi, patron del club parigino, ha commentato così questo blocco di rinnovi: "Siamo lieti di annunciare l'estensione del nostro allenatore Luis Enrique e di sei fantastici giocatori che continuano a costruire il loro futuro al Paris Saint-Germain. Questi annunci sono ulteriori esempi delle solide fondamenta a lungo termine che abbiamo creato al Paris Saint-Germain, basate sullo sviluppo dei migliori talenti, che credono nel progetto, che lottano per la maglia e che mettono il collettivo al di sopra di tutto. Possiamo essere molto entusiasti del futuro".

Il sito ufficiale del club accoglie anche le parole del marocchino ex Inter: "Sono molto felice di continuare il mio percorso con il Paris Saint-Germain. Vorrei ringraziare il presidente, il direttore sportivo e l'allenatore che hanno reso possibile tutto questo. Questo club e i suoi tifosi hanno davvero qualcosa di speciale. Qui trovo un ambiente ideale per lavorare e crescere professionalmente. È un onore rappresentare questo grande club e non vedo l'ora di continuare a contribuire alla sua storia".

