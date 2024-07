Da oggi, comincia ufficialmente un nuovo capitolo nel vivaio dell'Inter per Andrea Zanchetta, nominato come allenatore della formazione Primavera, dalla prossima stagione Under 20. "Le emozioni sono sicuramente tante, chiaramente c'è tanta contentezza e tanto orgoglio perché arrivo a questo punto dopo un percorso sempre all'interno della società - le sue prime parole a Inter TV dopo l'annuncio -. Il riconoscimento del lavoro fatto da parte della società mi inorgoglisce molto, allo stesso tempo sento tanta responsabilità perché per me lavorare qui è qualcosa di speciale".

E' un premio al suo lavoro, una soddisfazione personale.

"Assolutamente sì, questa è una delle cose che mi rende più felice. Spero di continuare a fare ciò che ho fatto in questi anni, con grande entusiasmo e voglia per accompagnare i ragazzi a esaudire i propri sogni".

Il suo legame con l'Inter parte da lontano.

"E' un legame molto speciale perché inizia da quando ero piccolissimo e tifosissimo dell'Inter. Aver avuto la possibilità di far parte del Settore giovanile da ragazzo ed esordire nella prima squadra, per poi tornare da allenatore, sono emozioni forti. E' un grande livello, è una cosa che non capita a tutti".

Si sente la responsabilità di aiutare i ragazzi a diventare uomini?

"Sicuramente sì, è l'obiettivo principale del Settore giovanile, la cosa difficile è dare seguito alle parole. La priorità che ci dobbiamo dare oggi, siamo qui a lavorare in funzione della crescita dei ragazzi, il focus prioritario è questo. Ci sono anche altri obiettivi da raggiungere, ma sarà un valore aggiunto stare vicino ai ragazzi dal punto di vista umano".

Quale caratteristica dovrà avere la sua Inter?

"Il DNA dell'Inter è definito, non dobbiamo discostarci molto dalla storia del club. Penso che la cosa importante sia creare un certo tipo di mentalità che c'è sempre stata nell'Inter, iniziare a farlo dal vivaio è la cosa più bella e importante. Non farebbe male cercare di trasmettere un po' di interismo ai ragazzi"

