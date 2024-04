Dopo la grande vittoria di ieri sera a Sassuolo, Cristian Chivu può sorridere anche quest'oggi visto che col successo in casa dei neroverdi l'Inter Under 19 è tornata a mettere margine tra sé e le dirette inseguitrici in vetta. Ha infatti rallentato la Roma di Federico Guidi, protagonista di un pirotecnico match in casa della Juventus concluso col punteggio di 3-3: giornata sull'ottovolante per i capitolini, passati in doppio vantaggio per poi venire raggiunti e superati dai bianconeri prima di trovare il pareggio a tre minuti dal 90esimo con D'Alessio.

Va peggio all'Atalanta di Giovanni Bosi, sconfitta dal Cagliari: finisce 3-1 ad Asseminello, con i nerazzurri passati in vantaggio grazie al gol di Fiogbe ma poi travolti dai rossoblu che vanno a segno con Konate, Marini e Malfitano nella ripresa. Con questi risultati, la Roma è ora a -3 dall'Inter mentre l'Atalanta è distante cinque punti.

