Primo gol in stagione e prima gioia in Serie A per Martin Satriano, attaccante dell'Inter in prestito all'Empoli. Il giovane bomber uruguaiano, schieratato quest'oggi titolare da Paolo Zanetti contro la Salernitana, ha ripagato prontamente la fiducia del tecnico azzurro con la precisa e potente incornata che ha sbloccato la sfida dell'Arechi al 31'. Pochi giri d'orologio dopo, al 39', è arrivato il pari di Mazzocchi.