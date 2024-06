Nella cornice del Teatro Cucinelli di Solomeo, in Umbria, sono stati resi noti i nomi dei 100 candidati al Golden Boy 2024, il premio che dal 2003 viene assegnato dal quotidiano Tuttosport al miglior giovane Under 21 che gioca nella massima serie di un campionato europeo. Nella long list dei candidati a raccogliere l'eredità di Jude Bellingham figura anche il nome di Valentin Carboni, il talentuoso attaccante dell'Inter nelle ultime stagioni al Monza e al centro anche dell'interesse di parecchi club in chiave mercato estivo.

