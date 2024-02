Atteso a Milano per le visite mediche per conto dell'Inter programmate per domani, Mehdi Taremi sarà almeno inizialmente risparmiato dal tecnico del Porto Sergio Conceiçao per la sfida di campionato che vede i Dragoes impegnati in casa dell'Arouca. L'attacco biancoblu sarà retto da Wenderson Galeno.

Suplentes: Cláudio Ramos, Otavio, Eustaquio, Grujic, Iván Jaime, André Franco, Gonçalo Borges, Taremi e Toni Martínez#FCAFCP — FC Porto (@FCPorto) February 12, 2024

