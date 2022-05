La finale di Coppa Italia persa contro l'Inter ha lasciato strascichi pesanti soprattutto sul piano nervoso in casa Juventus. Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport e Sport Mediaset, ad innescare la miccia dopo il triplice fischio di Paolo Valeri è stato Pavel Nedved: il vicepresidente bianconero si è sfogato pesantemente prima con i giocatori al rientro negli spogliatoi e poi con il tecnico Massimiliano Allegri, del quale non è mai stato un grande estimatore. Nel mirino del ceco il gruppo squadra nel suo complesso, colpevole di non aver sempre dato il massimo, ma anche lo stesso tecnico per alcune scelte di formazione, a Roma e non solo, e per il suo nervosismo durante la gara, costatogli anche l'espulsione.