I sessanta minuti giocati ieri da Piotr Zielinski nel match amichevole vinto 3-1 dalla Polonia contro l'Ucraina, peraltro conditi da un suo gol, rientrano in un piano di recupero studiato ad hoc per il futuro interista dallo staff della Nazionale di Michal Probierz. Che, a margine della sfida di Varsavia, ne ha parlato così a TVP1: "Quando Piotr non giocava (col Napoli, ndr), era in contatto con il preparatore atletico della Nazionale - le sue parole -. I giocatori che hanno finito la stagione in anticipo sapevano molto prima che sarebbero stati nel gruppo dei 29 giocatori pre-selezionati in vista dell'Europeo. Avevano il loro programma da seguire. Come avete potuto notare, Piotr lo ha fatto molto attentamente, motivo per cui l'ho tenuto in campo un'ora".

