"È stato un incontro pazzesco. Si è visto dalla reazione del pubblico, perché è raro che uno stadio sia così emozionato per una partita. Quanto al risultato: questo è il calcio. Posso essere felice che siamo tornati in partita, possiamo giocare in modo offensivo e creare occasioni. Qualcosa però costa qualcosa: il secondo e il terzo gol li abbiamo persi troppo facilmente". Questo il pensiero a caldo di Michal Probierz, ct della Nazionale polacca, reduce dal pari in rimonta contro la Croazia e match durante il quale la Polonia ha perso il suo capitano Piotr Zielinski, uscito anzitempo dal campo per un fastidio muscolare avvertito durante la gara. Il ct della Polonia ha poi risposto proprio sulle condizioni del centrocampista dell'Inter.

"Zielinski ci è servito molto durante la partita" ha premesso sulla prestazione del nerazzurro. Poi sul problema riscontrato al bicipite femorale ha detto rassicurando Inzaghi: "È un infortunio piuttosto lieve, ma non c'era motivo di rischiare e l'ho sostituito" ha detto alla tv polacca, Tvp Sport.

