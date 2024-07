Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, traccia un bilancio del ritiro in Valtellina dopo l'amichevole contro la Pro Patria: "Sono molto soddisfatto perché abbiamo messo tanta benzina nelle gambe. Dobbiamo ancora migliorare nel gioco, la disponibilità dei ragazzi c’è. Non volevo prendere gol, l’avevo chiesto ai ragazzi. Si sta creando un ottimo gruppo. Ora riposeremo due giorni poi prepareremo al meglio il nostro esordio a Frosinone per la nostra prima gara ufficiale. Venerdì sarà bello vedere nel nostro stadio i campioni d’Italia. Ci siamo un po’ sciolti, all’inizio forse eravamo un po' imballati, ma è normale. Dobbiamo abituarci a vincere e a non prendere gol, il trend degli anni scorsi deve cambiare".

