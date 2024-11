Campione del mondo sia con la Nazionale italiana che con il Milan, Andrea Pirlo approva la nuova formula del Mundial de Clubes. torneo che vedrà la luce la prossima estate: "Purtroppo non posso giocarci, sarebbe stato fantastico provare questo format - le parole del Maestro a FIFA.com -. È davvero interessante ed è qualcosa di nuovo. Sono sicuro che sarà molto emozionante. I migliori club del mondo sono in competizione, quindi sono sicuro che la FIFA farà un lavoro eccellente e sarà una grande esperienza per tutti".

Pirlo ha mostrato anche il suo apprezzamento per la scelta di giocare l'edizione inaugurale negli USA: "C'è molto entusiasmo negli Stati Uniti. Le persone vogliono guardare il calcio perché la MLS sta crescendo molto. Guardare così tante squadre di alto livello è un vero spettacolo per tutti i tifosi, per il mondo intero e soprattutto per gli Stati Uniti, dove la gente guarda le partite con tanta passione".

Tra le 32 partecipanti, ci saranno anche Inter e Juve, due ex squadre di Pirlo: "Al momento si stanno concentrando su altre cose, come la Serie A e la Champions League, ma quando arriverà il momento gestiranno la situazione con la giusta motivazione".

