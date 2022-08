Andrea Pinamonti proseguirà la sua carriera al Sassuolo. Dopo l'ufficialità del trasferimento dall'Inter (in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro), l'Arciere di Cles esprime tutta la sua soddisfazione per il trasferimento in neroverde con un post su Instagram: "Nuove sfide, nuovi stimoli. Sempre con grande entusiasmo", recita il messaggio di Pina-gol.