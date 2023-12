Rafaela Pimenta ha rilasciato un'intervista a Calciomercato.it nella quale parla soprattutto dei suoi assistiti, uno tra i quali è Henrikh Mkhitaryan. “Ero con lui domenica 19 novembre. Abbiamo mangiato un po’ di prosciutto e una piccola mozzarella. È un calciatore di grande serenità e maturità. Gioca per passione, con cuore. Il rinnovo con l’Inter? La voglia di tutti c’è. Adesso i dettagli vengono affrontati come meritano”, risponde l'agente.

Nell'intervista c'è anche un passaggio su Khephren Thuram. "Se mi ricorda Pogba? Per la forza, visione di gioco, e tempi sì, concordo. E anche dal punto di vista fisico sicuramente ci sono dei tratti comuni. Ha la serenità che ci vuole in quella posizione: e parliamo di una caratteristica che ti rende diverso dagli altri. Se potrà giocare in Italia? Avete già avuto un Thuram, uno ora gioca con l’Inter e ne volete un altro ancora? - risponde scherzando l'agente - Parliamo davvero di una bellissima famiglia, con un papà, Lilian, molto speciale: è una persona profonda e intelligente”.

Infine una battuta sull'affare Samardzic-Inter, sfumato quest'estate. "Se richiama papà Samardzic risponde o attacca? Attacco”, risponde ancora ridendo.

