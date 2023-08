"Siamo molto orgogliosi di sapere che una squadra come l'Inter sia interessata a comprare Bento ed a portarlo in Italia". Parola di Mario Celso Petraglia, presidente dell'Athletico Paranaense che a Sportitalia ha parlato del giovane portiere sul quale ha puntato il mirino l'Inter, ma come già spiegato dal direttore sportivo Alexandre Mattos del club ai nostri microfoni (LEGGI QUI), "al momento non abbiamo alcun interesse a venderlo, per diversi motivi. Presto sarà nella nazionale brasiliana, ha solo 24 anni ed ha il passaporto comunitario. Lui in futuro sarà secondo me uno dei migliori portieri al mondo".

