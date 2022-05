Incontro annunciato per la giornata di oggi quello tra l'Inter e Ivan Perisic che non è ancora avvenuto, come specifica Gianlucadimarzio.com che parla però di contatto telefonico tra le parti. Nessun aggiornamento di fatto al momento sul rinnovo del croato, sul quale resta ottimista ma cauto l'amministratore delegato Beppe Marotta che ha già più volte ribadito le volontà del club di voler trattenere il 44 interista senza però 'eccedere' nelle proposta economica. L'esterno di Spalato chiede un biennale da 6 milioni annui al cospetto dei 4,5 proposti dalla società di viale della Liberazione, proposta però ritenuta troppo bassa dal giocatore. La forte volontà di trattenere in squadra il classe '89 porterà l'Inter ad alzare l'asticella modificando l'ingaggio con l'inserimento di qualche bonus pur non arrivando comunque ai 6 milioni richiesti.