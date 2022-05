Nell'ultima stagione dell'Inter non è passato inosservato il rapporto 'padre-figlio' tra Ivan Perisic e Denzel Dumfries, con il craoto che ha spesso e volentieri spronato - pubblicamente e non - il collega di fascia olandese alla sua prima annata in Serie A. L'ex PSV ha dedicato una storia su Instagram con la parola 'Respect' al prossimo esterno del Tottenham, mentre nel post di saluto di Ivan ha preferito commentare con un sintetico ma significativo "Grazie mille fratello". Nel segno di un legame che resterà forte anche sull'asse Milano-Londra.